Niğde'de silahlı kavga: 1 ölü 1 yaralı

23.10.2019 22:50

Niğde'nin Ulukışla ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çiftehan köyündeki kahvehanede, emekli polis memuru Şemsettin A. (60) ile zihinsel engelli Mesut Arıkan (30) ve ağabeyi Selahattin Arıkan (50) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönen olayda Şemsettin A, beylik tabancasıyla Arıkan kardeşlere ateş etti.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralanan ve ambulanslarla Pozantı Devlet Hastanesine kaldırılan kardeşlerden Selahattin Arıkan yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Ağır yaralı Mesut Arıkan, Adana Seyhan Devlet Hastanesine sevk edildi.

Jandarma ekipleri, Şemsettin A'yı suç aletiyle gözaltına alındı.

Kaynak: AA