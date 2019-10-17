Niğde'de sigara kaçakçılığı operasyonu
Niğde'de düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı 510 bin makaron ele geçirildi.
Niğde'de düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı 510 bin makaron ele geçirildi.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sigara kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Niğde-Adana Otoyolu Ulukışla Eminlik Gişeleri'nde bir minibüsü durdurdu.
Araçta yapılan aramada, 2 bin 550 paket içerisinde 510 bin gümrük kaçağı makaron bulundu, sürücü N.K. gözaltına alındı.