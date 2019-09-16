Niğde'de sigara kaçakçılığı

16.09.2019 19:58

Niğde'de bir tırda, 11 milyon adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sigara kaçakçılarına yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, çalışma kapsamında Adana-Niğde Otoyolu Eminlik gişelerinde şüphe üzerine M.B.B. yönetimindeki tırı durdurdu.

Tırda yapılan aramada, 55 bin paket içinde 11 milyon adet gümrük kaçağı boş makaron ele geçirildi.

Tır sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: AA