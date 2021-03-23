Niğde'de şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaç bir otomobile zarar verdi
23.03.2021 19:47 | Son Güncelleme: 23.03.2021 19:50
Niğde'de şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaç bir otomobilin ön camını kırdı.
Niğde'de şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaç bir otomobilin ön camını kırdı.
Kentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.
Burhan Mahallesi Deveci Sokak'taki şiddetli rüzgarın etkisiyle devrilen ağaç Celalettin Özcan'a ait otomobilin ön camını kırdı.
Niğde Valiliği, şiddetli rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısı yaptı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamza Tav