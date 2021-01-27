Niğde'de şiddetli rüzgar binanın dış cephe kaplamasını kopardı
27.01.2021 13:33 | Son Güncelleme: 27.01.2021 14:42
Niğde'de bir apartmanın dış cephe kaplaması, şiddetli rüzgar nedeniyle kopup boş alana düştü.
Niğde'de bir apartmanın dış cephe kaplaması, şiddetli rüzgar nedeniyle kopup boş alana düştü.
Kentte etkili olan şiddetli rüzgar, Alparslan Bulvarı'ndaki bir apartmanın dış cephe kaplamasını kopardı.
Kaplama, kimsenin bulunmadığı sırada boş alana düştü.
Öte yandan, Niğde Valiliği kuvvetli rüzgara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamza Tav