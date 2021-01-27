Niğde'de şiddetli rüzgar binanın dış cephe kaplamasını kopardı
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Niğde'de şiddetli rüzgar binanın dış cephe kaplamasını kopardı

27.01.2021 13:33 | Son Güncelleme: 27.01.2021 14:42

Niğde'de bir apartmanın dış cephe kaplaması, şiddetli rüzgar nedeniyle kopup boş alana düştü.

Niğde'de bir apartmanın dış cephe kaplaması, şiddetli rüzgar nedeniyle kopup boş alana düştü.

Kentte etkili olan şiddetli rüzgar, Alparslan Bulvarı'ndaki bir apartmanın dış cephe kaplamasını kopardı.

Kaplama, kimsenin bulunmadığı sırada boş alana düştü.

Öte yandan, Niğde Valiliği kuvvetli rüzgara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Niğde'de şiddetli rüzgar binanın dış cephe kaplamasını kopardı
Niğde'de şiddetli rüzgar binanın dış cephe kaplamasını kopardı
Niğde'de şiddetli rüzgar binanın dış cephe kaplamasını kopardı
Niğde'de şiddetli rüzgar binanın dış cephe kaplamasını kopardı
Niğde'de şiddetli rüzgar binanın dış cephe kaplamasını kopardı
Niğde'de şiddetli rüzgar binanın dış cephe kaplamasını kopardı
Niğde'de şiddetli rüzgar binanın dış cephe kaplamasını kopardı
Niğde'de şiddetli rüzgar binanın dış cephe kaplamasını kopardı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamza Tav

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.1.2021 14:42:08. #1.14#
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