Seyir halindeki otomobilden çevreye rastgele ateş açıldı

Niğde'de seyir halindeki bir otomobilden tabancayla çevreye rastgele ateş edildi.

Niğde'de seyir halindeki bir otomobilden tabancayla çevreye rastgele ateş edildi.

Dr. Sami Yağız Caddesi'nde seyir halindeki bir otomobilden etrafa rastgele ateş açılması sonucu mermiler, bir iş yerinin önündeki çerez kavurma makinesi isabet etti.

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamza Tav