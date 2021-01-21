Seyir halinde olan tırdaki limon yüklü kasalar yola saçıldı

Niğde'de seyir halinde olan limon yüklü tırdaki tonlarca ürün yola döküldü.

Niğde'de seyir halinde olan limon yüklü tırdaki tonlarca ürün yola döküldü.

Levent Polat'ın kullandığı 50 AZ 950 plakalı tırdaki limon kasaları, Niğde-Kayseri kara yolunda yola saçıldı.

Polis ve belediye temizlik işçileri, limonları toplamak için çalışma başlattı. Kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Sürücü Polat, gazetecilere yaptığı açıklamada, limonların araca dengesiz yüklendiğini ve bu yüzden kasaların devrildiğini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul