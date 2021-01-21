Seyir halinde olan tırdaki limon yüklü kasalar yola saçıldı
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Seyir halinde olan tırdaki limon yüklü kasalar yola saçıldı

21.01.2021 12:23 | Son Güncelleme: 21.01.2021 12:46

Niğde'de seyir halinde olan limon yüklü tırdaki tonlarca ürün yola döküldü.

Niğde'de seyir halinde olan limon yüklü tırdaki tonlarca ürün yola döküldü.

Levent Polat'ın kullandığı 50 AZ 950 plakalı tırdaki limon kasaları, Niğde-Kayseri kara yolunda yola saçıldı.

Polis ve belediye temizlik işçileri, limonları toplamak için çalışma başlattı. Kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Sürücü Polat, gazetecilere yaptığı açıklamada, limonların araca dengesiz yüklendiğini ve bu yüzden kasaların devrildiğini söyledi.

Seyir halinde olan tırdaki limon yüklü kasalar yola saçıldı
Seyir halinde olan tırdaki limon yüklü kasalar yola saçıldı
Seyir halinde olan tırdaki limon yüklü kasalar yola saçıldı
Seyir halinde olan tırdaki limon yüklü kasalar yola saçıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul

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