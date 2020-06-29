Niğde'de sendikalardan kıdem tazminatı açıklaması Belediye-İş Sendikası ve Yol-İş Sendikası, kıdem tazminatıyla ilgili ortak basın açıklaması yaptı.

Belediye-İş Sendikası ve Yol-İş Sendikası, kıdem tazminatıyla ilgili ortak basın açıklaması yaptı.

Belediye-İş Sendikası Niğde Şube Başkanı Yusuf Karaca, kıdem tazminatına ilişkin bir taleplerinin olmadığını söyledi.

Kıdem tazminatı konusunun her yıl birileri tarafından ısıtılıp ortaya getirildiğini belirten Karaca, "Kıdem tazminatı Türk-İş'in kırmızı çizgisidir. Asla geri adım atılmaz, ne de vazgeçilir. Görüşümüz net, yıllardan beri süre gelen sistemin muhafaza edilmesidir. Cumhurbaşkanımızın konuya ilişkin son yaptığı açıklama bizleri memnun etti. İşçilerin gönlünü ferahlattı. Çünkü işçimizin sadece elinde bir kıdem tazminatı var. Onu da vermez." ifadelerini kullandı.

Yol-İş Sendikası İl Temsilcisi Barış Aydoğan ise "Son günlerde çalışma hayatında sıkıntılı bir durum yaşanıyor. Kıdem tazminatı hakkımız masaya yatırılmak isteniyor. Daha esnek bir çalışma düzeni kabul ettirilmeye çalışılıyor. Bunların hiçbirini kabul etmiyoruz.

Böyle bir teklifin gündeme gelmesi ve tartışılması çalışma hayatının huzurunu bozmuştur." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA