Niğde'de şehrin girişlerindeki uygulama noktaları 16'ya çıkartıldı Niğde'de şehrin girişlerindeki uygulama noktaları 16'ya çıkartıldıNİĞDE'de koronavirüs salgınını önleme çalışmaları kapsamında şehrin girişlerindeki uygulama noktaları 16'ya çıkartıldı.

Niğde'de şehrin girişlerindeki uygulama noktaları 16'ya çıkartıldı

NİĞDE'de koronavirüs salgınını önleme çalışmaları kapsamında şehrin girişlerindeki uygulama noktaları 16'ya çıkartıldı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında şehirler arası seyahatlerin Valilik iznine tabi tutulmasının ardından Niğde'de uygulama noktaları 16'ya çıkartıldı ve personel sayısı artırıldı. Sağlık ekiplerinin de görev yaptığı uygulama noktalarında vatandaşların ateşleri ölçülüyor ve gerekmedikçe dışarıya çıkmamaları konusunda uyarılıyor.

Vali Yılmaz Şimşek de Bor ilçesi ile Sazlıca ve Kemerhisar beldelerinde polis ve jandarma uygulama noktalarını ziyaret ederek, sürücüleri gerekmedikçe evden çıkmamaları ve sosyal mesafelere dikkat etmeleri konusunda uyardı. Otogarda hizmete başlayan 'Seyahat İzin Kurulu'nu ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Şimşek, koronavirüs salgını nedeniyle olağanüstü bir süreç yaşandığını ve tedbirlerin uygulandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cuma günü açıkladığı kararlar doğrultusunda iller arası seyahatlerin Valilik iznine tabi tutulduğunu hatırlatan Şimşek, şunları kaydetti:

"Bu karar doğrultusunda ilimizde gerekli tedbirlerimizi aldık. Ayrıca otogarda da otobüsle seyahat etmek isteyen vatandaşlarımız için Seyahat İzin Kurulu oluşturduk. iller arası zorunlu seyahat etmek isteyen vatandaşlarımız bu kurula müracaat edip belgelerini alarak seyahat edebilir. Fakat biz mümkün olduğunca vatandaşlarımızın seyahat etmemelerini istiyoruz. Vatandaşlarımızdan ricamız, bu süreçte evlerinde kalsınlar, zorunlu olarak evlerinden çıktıklarında da sosyal mesafelerini korusunlar. Kişisel hijyene dikkat etsinler. Ev ziyaretleri yapmasınlar. Bu kurallara uyulduğu sürece de koronavirüsünün yayılma hızını da mümkün olduğunca azaltmış olacağız."

Kaynak: DHA