Niğde'de şehit Ömer Halisdemir anısına balon ve yamaç paraşütü gösterisi yapılacak Vatan Yıldızları Vakfı ve Türk Hava Kurumu (THK) tarafından şehit Ömer Halisdemir anısına balon ve motorlu yamaç paraşütü gösterisi düzenlenecek.

Vatan Yıldızları Vakfı ve Türk Hava Kurumu (THK) tarafından şehit Ömer Halisdemir anısına balon ve motorlu yamaç paraşütü gösterisi düzenlenecek.

Türk Hava Kurumundan yapılan açıklamaya göre, darbe girişiminin seyrini değiştiren kahraman şehit Ömer Halisdemir anısına THK öğretmen pilotu Orhan Özgülbaş tarafından balon ve motorlu yamaç paraşütü ile saygı uçuşu gerçekleştirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen THK Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşçı, 15 Temmuz'un simge ismi kahraman Ömer Halisdemir adına düzenlenecek etkinlikte yer almaktan büyük onur duyduklarını belirterek, "15 Temmuz hain darbe girişimine göğsünü siper eden şehidimiz Ömer Halisdemir'i hiçbir zaman unutmayacağız. Bu vesile ile tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve hürmetle bir kez daha yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA