Niğde'de şarampole devrilen otomobildeki 3 öğretmen yaralandı
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Niğde'de şarampole devrilen otomobildeki 3 öğretmen yaralandı

16.03.2021 15:35 | Son Güncelleme: 16.03.2021 15:40
Niğde'de şarampole devrilen otomobildeki 3 öğretmen yaralandı

Niğde'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Niğde'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

M.A. yönetimindeki otomobil, Çiftlik ilçesi Güresen Tepe mevkisinde şarampole devrildi.

Yaralanan M.A, K.A. ve Y.Y, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların, Çiftlik ilçesi ve Divarlı beldesinde öğretmenlik yaptığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul

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