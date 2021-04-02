Niğde'de "Sanat Sarsıntısı-6" uluslararası resim sergisi açıldı
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Niğde'de "Sanat Sarsıntısı-6" uluslararası resim sergisi açıldı

Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul - Haberler | Kültür Sanat
Niğde'de 'Sanat Sarsıntısı-6' uluslararası resim sergisi açıldı

Niğde'de belediyenin desteğiyle ressam Sefa Büte öncülüğünde, 20 ülkeden 59 sanatçının resimlerinin yer aldığı uluslararası sergi açıldı.

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Niğde'de belediyenin desteğiyle ressam Sefa Büte öncülüğünde, 20 ülkeden 59 sanatçının resimlerinin yer aldığı uluslararası sergi açıldı.

Vali Yılmaz Şimşek, Belediye Sanat Galerisi'ndeki serginin açılışında, güzel bir sanatsal faaliyette bir arada olduklarını söyledi.

Kentin sanatsal açıdan her gün kendini geliştirdiğini belirten Şimşek, "Farklı etkinliklerde bir araya geliyoruz. Tahsis ettiğimiz bu mekanda, farklı etkinlikler gerçekleştiriliyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyor, sergimizin hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir de bu tür sergilerin sayısını artırmak istediklerini vurguladı.

Kentin sanat hayatına gösterdiği katkıdan dolayı Büte'ye teşekkür eden Özdemir, şunları kaydetti:

"İnşallah pandemi sonrası da Sefa Hoca'mızla bir projemiz var, sanatçılarımızı Niğde'mizde ağırlatıp, Niğde'mizin resimlerini kentimizde yaptıracağız. Bu etkinliklerimiz devam edecek. Bu etkinlikleri pandemi nedeniyle yoğun şekilde yapamıyoruz ama pandemi kuralları çerçevesinde şehrimizi de sanattan yoksun bırakmamaya çalışıyoruz. 14 gün boyunca açık kalacak sergimize hemşerilerimizi bekliyoruz."

Ressam Sefa Büte ise sanatı Anadolu'ya götürme projesi kapsamında kentte sergi açtıklarını dile getirdi.

Büte, "Farklı ülkelerden farklı sanatçılar ne çalışıyor, onları göstermeyi amaçladım. Sanat Sarsıntısı-3'ü İstanbul'da, diğerlerini Niğde'de yaptık. Buradaki resimleri, yazın inşallah Niğde'nin köylerinde, kasabalarında sergileyeceğiz. Hedefimiz Niğde kültürüne, insanına katkıda bulunmak. Galerilere gelip sergileri izleyemeyen binlerce insan var. Onlara ulaşmayı, sanatı götürmeyi amaçladık." diye konuştu.

Hollanda, Portekiz, Fransa, İran, Brezilya ve Güney Kore gibi 20 ülkeden 59 sanatçının resimlerinin yer aldı sergi, 14 gün boyunca gezilebilecek.

Açılışa, AK Parti Niğde Mİlletvekili Selim Gültekin, AK Parti İl Başkanı Ömer Kılıç, İl Kültür ve Turizm Müdürü Alper Lütfi Göncü, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ahmet Akpınar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Garip Gümüş ve sanatseverler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul

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