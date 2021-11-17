Son dakika haberleri | Karaman'da şair, yazar ve fikir insanı Sezai Karakoç için gıyabi cenaze namazı kılındı
AA / Murat Özünal - Haberler | Güncel
Son dakika haberler: Karaman Sivil Toplum Platformu üyeleri, dün hayatını kaybeden yazar, şair ve fikir adamı Sezai Karakoç için gıyabi cenaze namazı kıldı.
NİĞDE (AA) - Karaman Sivil Toplum Platformu üyeleri, dün hayatını kaybeden yazar, şair ve fikir adamı Sezai Karakoç için gıyabi cenaze namazı kıldı.
Platform üyeleri, ikindi namazı sonrası Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanında bir araya geldi.
Burada ilk olarak Karakoç'un şiirleri, ardından Kur'an-ı Kerim okundu.
Daha sonra Karakoç için gıyabi cenaze namazı kılınarak, dua edildi.