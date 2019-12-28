Niğde'de sahte içki operasyonu düzenlendi

Niğde'de sahte içki operasyonu düzenlendi

Niğde'de düzenlenen operasyonda sahte içki üreten 3 kişi hakkında işlem başlatıldı.

28.12.2019 13:30 | Son Güncelleme: 28.12.2019 13:58
Niğde'de sahte içki operasyonu düzenlendi

'de düzenlenen operasyonda sahte içki üreten 3 kişi hakkında işlem başlatıldı.

İl ekipleri, sağlıksız ortamda kurulan imalathanelerde üretilen alkollü içkilerin piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, 6 adrese düzenledikleri operasyonda, 240 litre üzüm posası, 150 kilogram kuru üzüm, 43 litre içki, 2 kilogram anason, içki damıtmada kullanılan aparat ele geçirdi.

Sahte içki üreten 3 kişi hakkında işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler