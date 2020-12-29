Niğde'de sahte içki denetiminde bir kişi gözaltına alındı

Niğde'de düzenlenen denetimlerde bir miktar kaçak içki ele geçirilen iş yerinin sahibi gözaltına alındı.

Niğde'de düzenlenen denetimlerde bir miktar kaçak içki ele geçirilen iş yerinin sahibi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde sahte içki üreten ve satan iş yerlerinde denetim yaptı.

H.D'ye ait iş yerinde 9 litre kaçak içki, malt ve anason aroması ele geçirildi.

Gözaltına H.D'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul