Niğde'de sahte altın dolandırıcılığı iddiasıyla bir kişi tutuklandı
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Niğde'de sahte altın dolandırıcılığı iddiasıyla bir kişi tutuklandı

Niğde'de sahte altın ve sikkelerle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla yakalanan Suriye uyruklu 3 kişiden biri tutuklandı.

15.01.2020 13:32 | Son Güncelleme: 15.01.2020 13:32
Niğde'de sahte altın dolandırıcılığı iddiasıyla bir kişi tutuklandı

'de sahte altın ve sikkelerle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla yakalanan uyruklu 3 kişiden biri tutuklandı.

İl ekipleri, Niğde'de sahte altınla 250 bin liralık dolandırıcılık yapılmasının ardından çalışma başlattı.

Ekipler, dolandırıcılık olayına karıştığı belirlenen Suriye uyruklu K.H, A.A. ve S.M.B'yi kaldıkları evde gözaltına aldı.

Zanlıların evinde yapılan aramalarda, sahte olduğu değerlendirilen 580 sikke ve 200 bilezik ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.H, tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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