Niğde'de sahte alkolden bir kişi hayatını kaybetti

Niğde'de sahte alkolden bir kişi hayatını kaybetti

Niğde'de metil alkolden yapılan sahte içkiden zehirlendiği öne sürülen bir kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Niğde'de sahte alkolden bir kişi hayatını kaybetti

Niğde'de metil alkolden yapılan sahte içkiden zehirlendiği öne sürülen bir kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Koyunlu beldesinde yaşayan A.A. (54), 2 Temmuz'da iddiaya göre metil alkolle yapılan sahte içki tüketti. İçki bittikten sonra A.A., fenalaşınca yakınlarının ihbarıyla gelen ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 2 gündür yoğun bakımda olan A.A., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - NİĞDE

Kaynak: İHA
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