Niğde'de 'Sağlıklı Şehir' projesine start verildi

Niğde Valiliği koordinesinde, Niğde Belediye Başkanlığı ve Niğde İl Sağlık Müdürlüğü iş birliği ile geçtiğimiz günlerde protokolü imzalanan Sağlıklı Şehir projesine düzenlenen açılış programı ile start verildi.

Valilik makamında gerçekleşen; sağlıklı yaşama teşvik etme ve toplumu sağlıklı yaşam konuları hakkında bilinçlendirme, yapılan çalışmaların desteklenmesi ve toplum sağlığının iyi yönde geliştirilmesini amaçlayan Sağlıklı Şehir projesi bir yıl süreyle haftada Cuma ve Cumartesi akşamları saat 21: 00 - 24: 00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Sağlıklı Şehir Projesi açılış programına katılan Niğde Valisi Yılmaz Şimşek; "Valiliğimiz koordinesinde belediyemiz ve Sağlık İl Müdürlüğümüz iş birliği ile Sağlıklı Şehir projesini başlatıyoruz. Hedefimiz toplumun her kesimini, her bireyini sağlıklı yaşam ve sağlıklı beslenme konusunda bilinçlendirmek, bilgilendirmek. Projenin bir parçası olarak da Doktor Sami Yağız Caddesini yaz ayları boyunca Cuma ve Cumartesi akşamları trafiğe kapatıyoruz. Ramazan ayı içerisinde de uygulanan bu proje neticesinde vatandaşlarımızdan büyük ilgi ve memnuniyet görmüştük. Bu ilgi ve memnuniyet karşısında uygulamayı tekrar başlatıyoruz. Amacımız vatandaşımızın sağlık konusunda her gün bir tema oluşturarak bilgilenmesini, bilinçlenmesini sağlamak. Projemiz bir yıl boyunca devam edecek. Projede emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyor, projenin hayırlı olmasını diliyorum" dedi. Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ise açıklamasında; "Sağlıklı şehir projesi uzun soluklu bir proje olacak. Valimiz himayelerinde Sağlık İl Müdürlüğü ile aramızda bir protokol imzaladık. Niğde'mizin sağlıklı bir şehir olması için çalışmaların startını vermiş bulunuyoruz. Proje kapsamında çocuk yaştan başlayarak yetişkin ve yaşlı bireylerimizin daha sağlıklı yaşamaları ve neler yapılacağını bilinçlendirme adına farklı faaliyetler ve projeleri belediye olarak gerçekleştireceğiz. Ramazan ayı süresince de uygulamış olduğumuz bu projeden hemşehrilerimiz memnun kalmışlardı. Niğde olarak hep birlikte daha sağlıklı bir yaşam için bu projenin bir başlangıç olmasını diliyoruz. Sayın Valimiz nezdinde projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Niğde İl Sağlık Müdürü Ertan Demircioğlu da; "Sağlıklı Şehir Projemizde 'Sağlıklı Çocuklar', 'Sağlıklı Genç', 'Sağlıklı Kadın', 'Sağlıklı Çevre' ve 'Sağlıklı Yaş Alma' adı altında 5 tane ana temamız var. Çocuklarımızı sağlık okuryazarlığı eğitimlerimizle beraber, davranışsal değişiklikler olumlu yaşam tarzı oluşturmak. Sağlıklı Genç konusunda da gençlerimizi bağımlılıklardan uzak tutarak fiziksel aktivitelerle hayatını daha iyi idame ettirmesini sağlamak. Sağlıklı Kadın konusunda da kadınlarımız hayatımızda önemli yer almaktalar. Kadınlarımızı sağlıklı rol model olarak benimseyeceğiz. Kadınlara vereceğimiz sağlık okuryazarlığı ile çevrelerine bilgilendirmeler yapacaklar. Sağlıklı Yaş alma konusunda da planladığımız belirli yaş gruplarında olan insanların daha konforlu yaş almalarını sağlayacağız. Sağlıklı Çevre konusu ile ilgili de çevre ile ilgili çalışmalar yapılacak. Belediye ile ortak yapılan projede Niğde'mizin ve insanımızın sağlık açısından daha kaliteli bir yaşam edinmesini sağlayacağız. Asıl amacımız sağlıklı bir çevrede sağlıklı bireylerle sağlıklı bir şehir oluşturmak" dedi.

Sağlıklı Şehir Projesi açılış programında Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Niğde Milletvekilleri Yavuz Ergun, Selim Gültekin, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, AK Parti İl Başkanı Mahmut Peşin, Niğde Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şevket Katırcıoğlu ve çok sayıda kurum müdürü yer aldı. - NİĞDE

Kaynak: İHA