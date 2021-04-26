Niğde'de sağanak ve dolu
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Niğde'de sağanak ve dolu

Niğde'de sağanak ve dolu
Demirören Haber Ajansı / Adnan ÇELEBİ - Haberler | Güncel

NİĞDE'de sabah saatlerinden beri etkili olan sağanak ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi.

NİĞDE'de sabah saatlerinden beri etkili olan sağanak ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi.

Sabah saatlerinde başlayan ve etkisini artırarak devam eden sağanak nedeniyle bazı caddelerde su birikintileri oluştu. Kent merkezindeki bazı sokaklarda da kanalizasyonlar taşarken bir yandan etkili olan dolu yağışı, yolları beyaza bürüdü. İşlerine gitmek için yola çıkan ve yağışa hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı. Sağanağın ardından başlayan doludan araçlarını korumak isteyen sürücüler kapalı alanlara park etti.


Niğde'de sağanak ve dolu
Niğde'de sağanak ve dolu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adnan ÇELEBİ

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