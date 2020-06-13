Niğde'de sağanak nedeniyle yaylada mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı
Niğde'de çıktıkları yaylada sağanak nedeniyle mahsur kalan 6 kişi AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.
13.06.2020 21:15 | Son Güncelleme: 13.06.2020 22:43
Niğde'de çıktıkları yaylada sağanak nedeniyle mahsur kalan 6 kişi AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.
Bor ilçesi Postallı köyünün Hacıboylu yaylasında çadır kuran 6 kişi, aşırı yağışlar nedeniyle yol kapanınca mahsur kaldı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, biri çocuk 6 kişiyi amfibik arazi aracıyla bulundukları yerden alarak evlerine ulaştırdı.
Kaynak: AA