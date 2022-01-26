Niğde'de rehabilitasyon merkezleri, kreşler ve gündüz bakım evlerinde eğitime 2 gün ara verildi

NİĞDE (AA) - Niğde'de yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle rehabilitasyon merkezleri, kreşler ve gündüz bakım evlerinde eğitime 2 ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Yardımcısı Adnan Türkdamar başkanlığında olağanüstü toplanarak, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle meydana gelebilecek risklere karşı tedbirli olunması, trafik yoğunluğunun azaltılması ve güvenliğin sağlanması ile vatandaşların sağlığının korunması amacıyla daha önce alınan önlemlere ek bazı karar aldı.

İl genelinde faaliyet gösteren rehabilitasyon merkezleri, kreşler ve gündüz bakım evlerinde 26-27 Ocak tarihleri arasında 2 gün süreyle eğitim ve öğretime ara verilmesi kararlaştırılan toplantıda, şu kararlar alındı:

"Bu kapsamda 6 yaşından küçük çocuğu olan kadın kamu çalışanlarının anılan tarihlerde 2 gün süreyle idari izinli sayılmalarına, kronik rahatsızlığı bulunan (kanser hastaları, organ nakli olan ve organ yetmezliği bulunan, KOAH, kalp ve serebrovasküler hastalığı olan) kamu çalışanlarının 2 gün süreyle idari izinli sayılmalarına, 'istisnai kurumlar' olarak nitelendirilen ve sürekli sunulması gereken hizmetleri icra eden İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı tüm birimler ile İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Afet Müdürlüğü, itfaiye, Orman Müdahale, Karayolları, belediyeler ve İl Özel İdaresi müdahale birimlerinde görev yapanlar ile Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görevli personelden kurumlarınca çalışmalarına ihtiyaç duyulanların yöneticilerince belirlenerek idari izin uygulamasından istisna tutulmasına, karar verilmiştir."