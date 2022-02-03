Niğde'de Regaip Kandili mesajları

NİĞDE (AA) - Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Özdemir, mesajında, üç ayların ve Regaip Kandili'nin şehre ve ülkeye hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

Rahmeti, bereketi ve fazileti içerisinde barındıran üç ayların müjdecisi Regaip Kandili'ne erişmenin huzurunu ve mutluluğunu yaşadıklarını belirten Özdemir, şunları kaydetti:

"Recep, şaban ve ramazan aylarını içerisine alan bereket ve huzur dolu bir iklimin habercisi üç aylara kavuşturan Allah'a şükürler olsun. Mübarek aylar manevi hislerimizin zirveye çıktığı, gönül dünyamızın kirlerinden ayrıldığı kutlu aylardır. Toplumsal alanda sevgi ve dayanışmanın iyilik ve güzelliklerin çoğaldığı, kin ve nefretlerin kalbimizden silindiği mübarek zaman dilimleridir. Regaip Kandili'nin ve mübarek üç ayların milletimize ve tüm insanlığa sağlık, afiyet ve hayırlar getirmesini Allah'tan niyaz ediyorum."

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu da mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Bu mübarek geceyi ibadet şuuruyla en doğru şekilde değerlendirmeli, yüce Allah'ın rızasını kazanmak ve bolca hayır işlemek için büyük bir fırsat olarak görmeliyiz. Niğdeli hemşehrilerimiz olmak üzere, tüm İslam aleminin Regaip Kandili'ni tebrik ediyor, bu mübarek gecenin tüm insanlığa rahmet, bereket ve huzur getirmesini niyaz ediyorum."