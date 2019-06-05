Niğde'de refüje çarpan otomobil yandı: 2 ölü

NİĞDE'de refüje çarpan otomobilin yanması sonucu kimlikleri henüz tespit edilemeyen 2 kişi öldü. Kaza, gece saatlerinde merkeze bağlı Fertek Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 CBM 337 plakalı otomobil, sürücüsünün aracın kontrolünü kaybetmesi üzerine refüje çarptıktan sonra yanmaya başladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye ve polis ekibi ile ambulans sevk edildi. İtfaiye ve vatandaşlar tarafından araçtan çıkartılan kimlikleri belirsiz iki kişi, ambulanslar ile Niğde Ömer Halisdemir Ünivesitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücutlarında ağır yanıklar bulunun iki kişi, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Öte yandan yanan araç ise itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis, ölen 2 kişinin kimliğini tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: DHA