Niğde'de Ramazan ayı mesai değişikliği
Niğde'de korona virüs tedbirleri ve Ramazan ayı nedeniyle mesai saatleri değişti.
26.04.2020 22:26 | Son Güncelleme: 26.04.2020 22:26
Niğde'de korona virüs tedbirleri ve Ramazan ayı nedeniyle mesai saatleri değişti.
Niğde Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimizde, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında salgın yayılımının en aza indirilmesi amacıyla, Ramazan ayı süresince 27.04.2020 ile 26.05 2020 tarihleri arasında mesai saatlerinin 09.00 - 12.30 - 13.00 - 16.30 olarak uygulanması uygun görülmüştür" denildi. - NİĞDE
Kaynak: İHA