Niğde'de polisten 65 yaş üstü ve 20 yaş altına yönelik denetim NİĞDE'de polis ekipleri, evden çıkması yasak olan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlara yönelik denetim yaptı.

NİĞDE'de polis ekipleri, evden çıkması yasak olan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlara yönelik denetim yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, marketlerde, toplu taşıma araçlarında, duraklarda ve umuma açık yerlerde, 20 yaş altı ile 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşları evlerine dönmeleri konusunda uyardı. Ayrıca ekipler, mağazaları da denetleyerek maskesi olmayan vatandaşları ikaz etti. Toplu taşıma araçlarına maskesiz binenleri de uyaran ekipler, sosyal mesafenin önemine dikkati çekti.Öte yanda, Niğde Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de kentte kurulan pazar yerlerine vatandaşların tek yerden giriş yapmasını sağlayarak maske kontrolü yaptı.

Kaynak: DHA