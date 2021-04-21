Niğde'de polislerden karantinadaki genç kıza doğum günü sürprizi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Niğde'de polislerden karantinadaki genç kıza doğum günü sürprizi

Niğde'de polislerden karantinadaki genç kıza doğum günü sürprizi
Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul - Haberler | Güncel

Niğde'de polis ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle karantinada bulunan genç kıza sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

Niğde'de polis ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle karantinada bulunan genç kıza sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, koronavirüs nedeniyle evlerinde karantinada olan Fatma Gümüş, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kızı Hatice Yavan'ın doğum günü olduğunu belirtti ve kutlamak için yardım istedi.

İl Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş'ın talimatı üzerine Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personeli, pasta ve hediye alarak Yavan'a doğum günü sürprizi yaptı.

Ellerinde pastayla polisi gören Yavan, mutluluğunu saklayamadı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Emniyet Müdürü Karataş da Yavan'a sevdikleriyle beraber sağlıklı ve uzun bir ömür diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul

Kızı, ikinci eşinin tacizine uğrayan anne: Çocuklara uzanan eller kırılsın
Kızı, ikinci eşinin tacizine uğrayan anne: Çocuklara uzanan eller kırılsın
Karnına bıçak saplayarak bebeğini ve kendini öldürmek istedi
Karnına bıçak saplayarak bebeğini ve kendini öldürmek istedi
FATİH'TE GÖRENLERİ ŞAŞKINA ÇEVİREN MEZAR
FATİH'TE GÖRENLERİ ŞAŞKINA ÇEVİREN MEZAR
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Engin Altay Nikos Dendias Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Ezgi Mola Cansu Dere Cem Yılmaz İbrahim Tatlıses
Spor Hakan Kutlu Hakan Arslan Bülent Uygun Ünal Karaman Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Niğde'de polislerden karantinadaki genç kıza doğum günü sürprizi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.4.2021 18:06:21. #1.16#

title