Polisin dur ihtarına uymadı tarlaya uçtu
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Polisin dur ihtarına uymadı tarlaya uçtu

İhlas Haber Ajansı / YASİN ESEN - Haberler | Güncel

Polisin dur ihtarına uymadı tarlaya uçtu Niğde'de polisin "dur" ihtarına uymayıp broadway marka otomobil kaçarken kaza yaptı.

Polisin dur ihtarına uymadı tarlaya uçtu

NİĞDE - Niğde'de polisin "dur" ihtarına uymayıp broadway marka otomobil kaçarken kaza yaptı. Takip eden 2 polis otosu da kaza yaptı. Kazalarda 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Merkez Eski Sanayi Sitesinde görev yapan polis ekipleri, 51 ABH 278 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Dur ihtarına uymayıp Selçuk Mahallesi Kanal Boyu Caddesinden kaçan otomobil,Devlet Bahçeli Bulvarı Düven Tepesi mevkisindeyoldan çıkarak tarlaya uçtu. Otomobili takip eden 2 ekip otosuda otomobilin peşinden tarlaya uçtu.

Kaçan otomobildeki V.G. ve N.V. hafif şekilde yaralandı. Tedbir amaçlı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan şahıslar, işlemlerin ardından gözaltına alındı.

Şahısların,yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal, alkollü ve ehliyetsiz araç kullanmaktan ceza yazılacağı bildirildi.

Polisin dur ihtarına uymadı tarlaya uçtu
Polisin dur ihtarına uymadı tarlaya uçtu
Polisin dur ihtarına uymadı tarlaya uçtu
Polisin dur ihtarına uymadı tarlaya uçtu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN ESEN

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