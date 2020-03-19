Niğde'de polis otosu ile otomobil çarpıştı: 1'i ağır 5 yaralı
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Niğde, Polis, 3. Sayfa

Niğde'de polis otosu ile otomobil çarpıştı: 1'i ağır 5 yaralı

Niğde'de polis otosu ile otomobil çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 ağır 5 kişi yaralandı.

19.03.2020 19:35 | Son Güncelleme: 19.03.2020 19:38
Niğde'de polis otosu ile otomobil çarpıştı: 1'i ağır 5 yaralı

Niğde'de polis otosu ile otomobil çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, Bor ilçesi Okçu Kavşağı'nda meydana geldi. Necdet Öztürk yönetimindeki 51 AAE 641 plakalı otomobil sürücüsü plakası öğrenilemeyen polis otosuyla çarpıştı. Çevredeki vatandaşların haber vermesiyle kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada polis memurları Mehmet Demiray (47), Hamit Dursun (30) ve diğer araçta bulunan Mihriban Öztürk (61), Necdet Öztürk (66) ve Mihriban Öztürk (16) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 16 yaşındaki Mihriban Öztürk'ün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - NİĞDE

Kaynak: İHA

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