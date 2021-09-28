Niğde'de polis ekipleri, dolandırıcılığa karşı bankalara bilgilendirici afiş astı - Haberler
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Niğde'de polis ekipleri, dolandırıcılığa karşı bankalara bilgilendirici afiş astı

AA / Abdullah Özkul - Haberler | Güncel
Niğde'de polis ekipleri, dolandırıcılığa karşı bankalara bilgilendirici afiş astı

Niğde Emniyet Müdürlüğü ekipleri, telefon dolandırıcılarına karşı, banka ve çevresine uyarı afişi asarak vatandaşları uyardı.

NİĞDE (AA) - Niğde Emniyet Müdürlüğü ekipleri, telefon dolandırıcılarına karşı, banka ve çevresine uyarı afişi asarak vatandaşları uyardı.

Polis ekipleri, Ayhan Şahenk Bulvarı'nda bulunan banka ve çevresine afişleri astı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Fatih Güvenç, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşları telefon dolandırıcılığına karşı uyarmak için banka girişlerine, bankamatiklere ve veznelere broşür astıklarını söyledi.

Kendilerini hakim, savcı, polis, jandarma veya kamu görevlisi olarak tanıtarak para veya ziynet eşyası isteyenlere kesinlikle itibar etmemelerini isteyen Güvenç, bu gibi durumlarda hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu polise bildirmelerini rica etti.

Niğde'de polis ekipleri, dolandırıcılığa karşı bankalara bilgilendirici afiş astı

Niğde'de polis ekipleri, dolandırıcılığa karşı bankalara bilgilendirici afiş astı

Niğde'de polis ekipleri, dolandırıcılığa karşı bankalara bilgilendirici afiş astı

Niğde'de polis ekipleri, dolandırıcılığa karşı bankalara bilgilendirici afiş astı

AA / Abdullah Özkul - Son Dakika Haberleri
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