Niğde'de polis aracı ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı Niğde'de polis aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si polis 5 kişi yaralandı.

Niğde'de polis aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si polis 5 kişi yaralandı.

Necdet Öztürk (66) yönetimindeki 51 AAE 641 plakalı otomobil, Bor ilçesi Okçu Kavşağı'nda sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen polis aracıyla çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, otomobil sürücüsü ile eşi Mihriban (61) ve torunu Mihriban Öztürk (16), polis memurları Mehmet Demiray (47) ve Hamit Dursun (30) yaralandı.

Ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mihriban Öztürk'ün (16) durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA