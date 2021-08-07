Plastik fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Plastik fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Anadolu Ajansı / Hamza Tav - Haberler | Güncel

Niğde'de bir plastik fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Niğde'de bir plastik fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Niğde Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir plastik fabrikasının bahçesinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede söndürülen yangının ana binaya ulaşması engellendi.

Yangında bahçedeki boruların bir bölümü yandı.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek de olay yerine gelerek bilgi aldı.

Plastik fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Plastik fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Plastik fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Plastik fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Plastik fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Plastik fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Plastik fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Plastik fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Plastik fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamza Tav

Milas'taki Yeniköy Termik Santrali'nde yangına karşı tedbir alındı
Milas'taki Yeniköy Termik Santrali'nde yangına karşı tedbir alındı
Esenyurt'ta lojistik firmasında yangın çıktı (3)
Esenyurt'ta lojistik firmasında yangın çıktı (3)
Kemerköy Termik Santrali'ndeki yangın ana binaya sıçramadan kontrol altına alındı (2)
Kemerköy Termik Santrali'ndeki yangın ana binaya sıçramadan kontrol altına alındı (2)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar İlham Aliyev Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Yusuf Güney Şeyma Subaşı Süreyya Yalçın Berdan Mardini
Spor Ali Koç Merve Çoban Rıza Kayaalp Abdullah Avcı Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Plastik fabrikasında çıkan yangın söndürüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.8.2021 16:37:14. #1.14#

title