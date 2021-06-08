NİĞDE'DE PATATES ÜRETİCİLERİ, FASULYEYE YÖNELDİ

NİĞDE Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, son yıllarda üreticilerin fasulye ekimine yöneldiğini belirterek, Arazilere baktığımızda 20 bin dekar fasulye ekiminde artış olduğunu görüyoruz dedi.

NİĞDE Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, son yıllarda üreticilerin fasulye ekimine yöneldiğini belirterek, Arazilere baktığımızda 20 bin dekar fasulye ekiminde artış olduğunu görüyoruz dedi.

Türkiye genelinde patates üretiminde ilk sıralarda yer alan Niğde'de fasulye ekim alanı arttı. Niğde Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, çiftçinin patatesin hak ettiği değeri bulamaması üzerine fasulyeye yöneldiğini kaydetti. Kenar, Kentimiz fasulye üretiminde söz sahibi olmaya başladı. Arazilere baktığımızda 20 bin dekar fasulyede artış olduğunu görüyoruz. Bu da patates hak ettiği değeri bulamayınca fasulyeye yöneldiğini gösteriyor. Fasulye bu yıl hak ediği değeri bulursa çiftçimiz güzel bir yıl geçirir. Geçtiğimiz yıl 130 bin dekar alanda fasulye üretimi olmuştu. Bu yıl da 150 bin dekar alanda üretim oldu. Fasulye ekiminin patatese göre tohum maliyeti düşük dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı