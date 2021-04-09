Patatesten tatlı yaptılar, bu tat tüm dünyaya tanıtılacak
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Patatesten tatlı yaptılar, bu tat tüm dünyaya tanıtılacak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Patatesten tatlı yaptılar, bu tat tüm dünyaya tanıtılacak

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı mutfağında patates tatlısının tanıtımı için etkinlik düzenlendi.

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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı mutfağında patates tatlısının tanıtımı için etkinlik düzenlendi. Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, tatlıyı tüm dünyaya tanıtmak istediklerini söyledi.

Etkinliğe Başkan Özdemir'in yanısıra AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, AK Parti Niğde İl Başkanı Ömer Kılıç ve davetliler katıldı. Adı kentle özdeşleşen patates tatlısının üretildiği Aşçılık Programı mutfağına giren Başkan Özdemir de patates tatlısı yaparak hünerini sergiledi. Başkan Özdemir burada yaptığı açıklamada, "Patates tatlısını çok önemsiyoruz. Daha önce Niğde'nin Çiftlik ilçesinde yapılıyordu. Patatesin Türkiye'de en çok Niğde'de üretildiği herkes tarafından biliniyor. Biz de Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Niğde Belediyesi olarak bütün dünyaya patates tatlımızı tanıtmak istiyoruz" dedi.

"Yöresel bir restoran açacağız"

"Patates tatlısını sadece Niğde'de patates yetişiyor diye yapmıyoruz, aynı zamanda da sağlıklı bir tatlı olduğu için de yapıyoruz. Bunu da anlatmak ve tanıtmak istiyoruz" diyen Başkan Özdemir, "Patates tatlısını yaparken un yerine patates nişastası kullanılıyor. Bu da gerçekten sağlık açısından çok önemli ve tatlılar arasında çok tavsiye ediliyor. Çok lezzetli. Gerçekten tadı damağınızda kalacak nefis bir tat. Yakın bir zamanda şehir merkezimizde Niğde Belediyesi olarak yöresel bir restoran açacağız. Patates tatlısı ve birçok lezzeti üniversite işbirliği ile hizmete sunacağız. Ben bu tatlıyı herkese tavsiye ediyorum. Tadına baksınlar çok beğenecekler. Bugünden itibaren bir kampanyanın başlangıcını yaparak tatlımızı da tanıtmaya başlıyoruz" şeklinde konuştu.

"Niğde patates tatlısı olarak patentini alacağız"

Tatlının patentini de alacaklarını ifade eden Başkan Özdemir, "Bu tatlının en önemli özelliği Niğde patatesi ile yapılmasıdır. Niğde patatesi ile yapılmasa bu sonucu alamıyorsunuz. Niğde patatesi ile bu tatlıyı bütün şehrimize, ülkemize ve sonrasında dünyaya açacağız. Baklavayı da çok seviyoruz ama daha sağlıklı bir tatlıyı tercih ederiz. En az baklava kadar patates tatlısını dünyaya duyurmak istiyoruz. Niğde patates tatlısı olarak patentini de alacağız. Tanıtım noktasında Niğde Belediyesi olarak üstümüze düşeni yapacağız" dedi. - NİĞDE

Patatesten tatlı yaptılar, bu tat tüm dünyaya tanıtılacak
Patatesten tatlı yaptılar, bu tat tüm dünyaya tanıtılacak
Patatesten tatlı yaptılar, bu tat tüm dünyaya tanıtılacak
Patatesten tatlı yaptılar, bu tat tüm dünyaya tanıtılacak
Patatesten tatlı yaptılar, bu tat tüm dünyaya tanıtılacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 15:58:05. #1.14#
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