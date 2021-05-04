NİĞDE'DE PATATES EKİMİ BAŞLADI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

NİĞDE'DE PATATES EKİMİ BAŞLADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TÜRKİYE'nin patates ihtiyacının yaklaşık yüzde 20'sini karşılayan Niğde'de yeni sezon patates ekimleri başladı.

TÜRKİYE'nin patates ihtiyacının yaklaşık yüzde 20'sini karşılayan Niğde'de yeni sezon patates ekimleri başladı. Niğde Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, Mayıs ayının gelmesiyle birlikte çiftçilerin bölgede patates ekimine başladığını kaydetti. Kentte bu sezon yaklaşık 235 bin dekar alanda patates yetiştirilmesinin beklendiğini, Niğde'nin Türkiye'nin patates ihtiyacının yaklaşık yüzde 20'sini karşıladığını anlatan Başkan Kenar, "Yine de çiftçi olarak üretmeye devam edeceğiz, patateslerimizi toprakla buluşturacağız. Bölgede patates ekimi tüm hızıyla devam ediyor. Bu sene de geçen yılki kadar patates ekileceğini düşünüyorum. Çünkü çiftçimizin bölgemizde fasulye, patates ve buğday gibi ürünlerden başka alternatif ürün yetiştiremiyor. Sancılı da olsa patates ekmeye devam edeceğiz. Geçen dönem yaklaşık 235 bin dekar alanda patates ekildi. Bu yıl da aynı alan kadar ekileceğini düşünüyoruz" dedi.

Konaklı Beldesi'nde yaklaşık 100 dekar alanda patates eken çiftçi Bayram Elmas da ağustos ayında patates hasadı yapılacağını anlattı. Ekimde aile bireyleri olarak çalıştıklarını ifade eden Elmas, şöyle konuştu: "2020 yılında çiftçiler olarak biraz üzüldük. Emeğimizin karşılığını alamadık. Girdi maliyetleri yüksek. Bu sene yine yükseldi. Bizim fazlasında gözümüz yok. Sadece maliyetimizi kurtaralım üstünde de küçük bir ekmek parçası yersek o yeter. Patatesi 4-5 liraya satmanın hesabını yapmıyoruz. Tüketiciyi de düşünüyoruz. TMO, patates alımı yaptığı için devletimizden Allah razı olsun. Öncelikle Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ederiz, çok isabetli bir karardı."

Elmas, bu alımların ekim-kasım gibi yapılsaydı daha fazla çiftçinin yararlanabileceğine dikkati çekerek, alım sayesinde taban fiyatın belirlendiğini ve üreticinin korunduğunu vurguladı.

NİĞDE'DE PATATES EKİMİ BAŞLADI
NİĞDE'DE PATATES EKİMİ BAŞLADI
NİĞDE'DE PATATES EKİMİ BAŞLADI
NİĞDE'DE PATATES EKİMİ BAŞLADI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Belçikalı çiftçi ülkesinin sınırını değiştirdi
Belçikalı çiftçi ülkesinin sınırını değiştirdi
Türkiye aşılamayla, koronavirüste 'toplumsal bağışıklık' için yüzde 25 hedefine yaklaştı
Türkiye aşılamayla, koronavirüste 'toplumsal bağışıklık' için yüzde 25 hedefine yaklaştı
Dairenin kapısını defalarca çaldı, inatçı kedi izleyenleri güldürdü
Dairenin kapısını defalarca çaldı, inatçı kedi izleyenleri güldürdü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Yaşar Güler Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Eda Ece Cem Yılmaz Demet Akalın Nesrin Cavadzade
Spor Cyle Larin Mesut Özil Gökhan Gönül Aykut Kocaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: NİĞDE'DE PATATES EKİMİ BAŞLADI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.5.2021 18:33:02. #1.15#

title