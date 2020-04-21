SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
Haberler ›› Ekonomi ›› Niğde'de patates ekimi başladı - Ekonomi
Türkiye, Niğde, Ekonomi

Niğde'de patates ekimi başladı

Niğde'de patates ekimi başladı Bu yıl 770 bin ton patates rekoltesi bekleniyor Korona virüse rağmen, Niğde'de patates üretiminde rekor kırılacak Patates üretiminde Türkiye'de ilk sırada yer alan Niğde'de ekim alanında ve üretimde yüzde 10'luk artış bekleniyor.

21.04.2020 15:38 | Son Güncelleme: 21.04.2020 15:40
Niğde'de patates ekimi başladı

Niğde'de patates ekimi başladı

Bu yıl 770 bin ton patates rekoltesi bekleniyor

Korona virüse rağmen, Niğde'de patates üretiminde rekor kırılacak

NİĞDE - Patates üretiminde Türkiye'de ilk sırada yer alan Niğde'de ekim alanında ve üretimde yüzde 10'luk artış bekleniyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş, Altunhisar ilçesinde patates tarlasında, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin üretimde aksama olmaması yönündeki farkındalık oluşturulduğunu söyledi. Niğde'nin tarım üretimin önemli merkezlerinden biri olduğunu belirten Baş, sürecin başında beri üretimde hiç bir aksamanın olmadığına vurgu yaptı. Üretim alanlarında, patateste ve bir çok ürün kaleminde yaklaşık 15'e varan bir artış beklentilerinin olduğuna dikkati çeken Baş, şunları söyledi:

"Gayet kontrollü bir şekilde, alınması gereken karantina tedbirlerine uyarak çiftçimiz, ekimine-dikimine devam ediyor, hiçbir sıkıntı yok. Eğer bu süreci ülke olarak üretimde bir aksama olmadan tamamlayabilirsek, görüntüler öyle gösteriyor hatta fazlamız da olacak, dünyada oluşabilecek boşlukları da ülke olarak doldurabileceğimiz kanaatindeyim. İnsanımız can siperane bir şeylere omuz vermeye çalışıyor. Niğde'de bütün sahayı geziyoruz. Geçen senden hiç bir farkımız yok. Tek farkımız, sosyal mesafeye uyuyoruz, insanlarımız maskesiyle kendi tedbirlerini alarak üretimine devam ediyor."

Baş, geçen sene patateste 180 bin dekarda 720 bin ton üretim yapıldığını anımsatarak, bu sene yüzde 10'luk bir artışla yaklaşık 770 bin ton civarında bir rekolte beklediklerini ifade etti. Niğde'de üretilen bütün ürünlerde bir aksama beklemediklerini aktaran Baş, "Üretime son sürat devam ediyoruz. Kirazda arkadaşlarımız bir çalışma yapıyor. En büyük ihraç kalemlerimizden birisi kiraz. Yurt dışına ihracı noktasında ilimizden 4-5 farklı noktayı Çin, Tayvan, Güney Kore hattına gönderebilecek şekilde bahçelerimizin tespitlerini yaptık. Bu yılın ülkemiz açısından üretim noktasında beklentimiz yüksek. Üretime devam edeceğiz. Üretenin yanında olmaya devam edeceğiz. Üretimimize devam ettiğimiz süreçte de dünya pazarında oluşabilecek boşlukları ülke olarak milli bir değer olarak dolduracağımız kanaatindeyim" ifadelerini kullandı.

Altunhisar ilçesinde patates üreticisi Ercan Yücebaş da korona virüsün üretime engel olmadığını anlatarak, "Gerek Ziraat Odası gerekse tarım ve Orman İl Müdürlükleri önümüzü açtı. Ekimimizi yapıyoruz. Maskemizi takıyoruz, mesafemizi koruyoruz. İş güvenliğimiz her zaman var. Bin dönüm kadar patates, 400-500 dekar kadar da soğan ekerim. Ekimlerimiz bitti şu an. Ekim alanında önceki yıllara göre bir daralma yok" diye konuştu.

Niğde'de patates ekimi başladı

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

Albayrak, Erdoğan'ın dün müjdesini verdiği 1 Milyon Yazılımcı Projesi'nin detaylarını anlattı Ekonomi
Albayrak, Erdoğan'ın dün müjdesini verdiği 1 Milyon Yazılımcı Projesi'nin detaylarını anlattı
Dolar son 20 ayın en yüksek seviyesinden işlem görüyor! İşte son durum Ekonomi
Dolar son 20 ayın en yüksek seviyesinden işlem görüyor! İşte son durum
Petrolde satıcının üzerine para vermesi demek olan negatif fiyatlama nasıl gerçekleşti, ne anlama geliyor? Ekonomi
Petrolde satıcının üzerine para vermesi demek olan negatif fiyatlama nasıl gerçekleşti, ne anlama geliyor?
Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı 250 metreye ulaştı Ekonomi
Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı 250 metreye ulaştı
Altın yükselişini sürdürüyor! İşte güncel fiyatlar Ekonomi
Altın yükselişini sürdürüyor! İşte güncel fiyatlar
Bileti yananlar uçuşların başlamasının ardından 2 ay içinde iade alacak Ekonomi
Bileti yananlar uçuşların başlamasının ardından 2 ay içinde iade alacak
Bazı tekstil ve sanayi ürünlerinin ithalatına yüzde 50'ye varan ilave gümrük vergisi getirildi
Bazı tekstil ve sanayi ürünlerinin ithalatına yüzde 50'ye varan ilave gümrük vergisi getirildi
2'inci sokağa çıkma yasağı öncesinde en çok satın alınan ürünler belli oldu: Bisküvi, kek, çikolata, kuruyemiş
2'inci sokağa çıkma yasağı öncesinde en çok satın alınan ürünler belli oldu: Bisküvi, kek, çikolata, kuruyemiş
Koronavirüsten sonra vücutta onarım başlatan mor ekmeğin satışları arttı
Koronavirüsten sonra vücutta onarım başlatan mor ekmeğin satışları arttı
Pastırmanın kilosu 170 TL'ye, dilim fiyatı ise 3 TL'ye yükseldi
Pastırmanın kilosu 170 TL'ye, dilim fiyatı ise 3 TL'ye yükseldi
Sosyal yardım programının 3'üncü fazına başvurular başladı
Sosyal yardım programının 3'üncü fazına başvurular başladı
Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400'lerin kurulumu ertelendi
Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400'lerin kurulumu ertelendi
Cumhurbaşkanlığı, üniversite hastanelerine 14.500 yeni kadro tahsis etti
Cumhurbaşkanlığı, üniversite hastanelerine 14.500 yeni kadro tahsis etti
Ecevit'in bir sözünden alıntı yapan Bakan Albayrak, esnaflara seslendi: Yakın zamanda esnafımızın işleri eskisi gibi olacak
Ecevit'in bir sözünden alıntı yapan Bakan Albayrak, esnaflara seslendi: Yakın zamanda esnafımızın işleri eskisi...
ABD'de petrol fiyatlarında tarihi düşüş! Petrol ilk defa negatif fiyattan işlem gördü
ABD'de petrol fiyatlarında tarihi düşüş! Petrol ilk defa negatif fiyattan işlem gördü
İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma kısıtlamasında ekmek dağıtımını animasyonla anlattı
İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma kısıtlamasında ekmek dağıtımını animasyonla anlattı
Koronavirüs, salgın hastalıkları konu alan kitapların satışını artırdı
Koronavirüs, salgın hastalıkları konu alan kitapların satışını artırdı
THY, korona nedeniyle yurt dışında mahsur kalan 25 bin Türk'ü ülkeye getirmek için tahliye operasyonuna başladı
THY, korona nedeniyle yurt dışında mahsur kalan 25 bin Türk'ü ülkeye getirmek için tahliye operasyonuna başladı
Ordu'da yaşayan 2 çocuk babası, 22 senede oluşturduğu oyuncak araba koleksiyonuna 50 bin lira harcadı
Ordu'da yaşayan 2 çocuk babası, 22 senede oluşturduğu oyuncak araba koleksiyonuna 50 bin lira harcadı
Benzine 5 kuruş indirim geldi
Benzine 5 kuruş indirim geldi
Erdoğan'dan Başakşehir Şehir Hastanesi için İmamoğlu'na gönderme: Yolu yarım yamalak bıraktılar
Erdoğan'dan Başakşehir Şehir Hastanesi için İmamoğlu'na gönderme: Yolu yarım yamalak bıraktılar
Erdoğan'ın yol inşaatı eleştirisine İBB'den 10 maddelik cevap: Yol inşaatı durdurulduğunda şu anki Ulaştırma Bakanı yönetimdeydi
Erdoğan'ın yol inşaatı eleştirisine İBB'den 10 maddelik cevap: Yol inşaatı durdurulduğunda şu anki Ulaştırma...
Altının gram fiyatı 370 liraya kadar geriledikten sonra tekrar yükselişe geçerek 378 liradan işlem görüyor
Altının gram fiyatı 370 liraya kadar geriledikten sonra tekrar yükselişe geçerek 378 liradan işlem görüyor
2. Abdülhamid Han'ın planladığı Filyos Liman Projesi'nde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor
2. Abdülhamid Han'ın planladığı Filyos Liman Projesi'nde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor
Son Dakika: Kısa Çalışma Ödeneği'ne 270 bine yakın firma başvurdu
Son Dakika: Kısa Çalışma Ödeneği'ne 270 bine yakın firma başvurdu
IMF Başkanı Georgieva: Koronavirüs krizi 170 ülkenin ekonomisini daraltacak
IMF Başkanı Georgieva: Koronavirüs krizi 170 ülkenin ekonomisini daraltacak
Altının kilogramı 377 bin 500 liraya yükseldi
Altının kilogramı 377 bin 500 liraya yükseldi
Yerli solunum cihazını tanıtan Selçuk Bayraktar, yaşanan süreci milli seferberliğe benzetti
Yerli solunum cihazını tanıtan Selçuk Bayraktar, yaşanan süreci milli seferberliğe benzetti
Yapı Kredi konut kredisi faizini yüzde 0,89'a indirdi
Yapı Kredi konut kredisi faizini yüzde 0,89'a indirdi
Sigorta şirketleri, koronavirüs nedeniyle trafik ve kasko sigortasında yüzde 30'u aşan indirim yaptı
Sigorta şirketleri, koronavirüs nedeniyle trafik ve kasko sigortasında yüzde 30'u aşan indirim yaptı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haydar Baş Ümit Özdağ Meral Danış Beştaş Recep Tayyip Erdoğan Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Hadise Kibariye Fettah Can Halil Sezai
Spor Burak Yılmaz Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu Anderson Talisca
Daha Fazla Nisan Twitter Futbolcu İngiltere
Şu an buradasınız: Niğde'de patates ekimi başladı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.4.2020 16:39:44. #1.15#
title