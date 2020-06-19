Niğde'de patates ekim alanı yüzde 15 arttı
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Niğde'de patates ekim alanı yüzde 15 arttı

TÜRKİYE'de patates üretiminde ilk sıralarda yer alan Niğde'de patates ekimi tamamlandı.

Niğde'de patates ekim alanı yüzde 15 arttı
19.06.2020 08:29 | Son Güncelleme: 19.06.2020 10:00

TÜRKİYE'de patates üretiminde ilk sıralarda yer alan Niğde'de patates ekimi tamamlandı. Niğde Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, patates ekim alanında geçen yıla göre bu yıl yüzde 15 artış yaşandığını söyledi.

Niğde Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, 230 bin dekar alanda patates ekimi yapıldığını söyledi. Bu oranla tarım arazilerinde yüzde 98 ekimin tamamlandığını kaydetti. Ekim alanında yüzde 15 oranında artışın olduğunu anlatan Kenar, "Bugüne kadar doğal afetlerden çok fazla zarar görmedik. Bundan sonra da görmezsek patateslerimizden bu yıl daha güzel bir ürün elde edeceğimizi düşünmekteyiz. Koronavirüse rağmen çiftçiler gerekli tedbirleri alarak özveriyle çalışmaya devam ediyor" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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