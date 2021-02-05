"Pandemi ile Değişen Dünyam" resim yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi
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"Pandemi ile Değişen Dünyam" resim yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi

05.02.2021 15:49 | Son Güncelleme: 05.02.2021 16:48

Niğde Belediyesi ve Ömer Halisdemir Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen, Kovid-19 sürecinde insanların değişen yaşam tarzları, alışkanlıkları ve iletişim biçimlerinin anlatıldığı "Pandemi ile Değişen Dünyam" konulu resim yarışmasında dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

Niğde Belediyesi ve Ömer Halisdemir Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen, Kovid-19 sürecinde insanların değişen yaşam tarzları, alışkanlıkları ve iletişim biçimlerinin anlatıldığı "Pandemi ile Değişen Dünyam" konulu resim yarışmasında dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ödül töreni Sanat Galerisi'nde düzenlendi.

Belediye Bakanı Emrah Özdemir, burada yaptığı konuşmada, salgın nedeniyle dünyanın değiştiğini belirtti.

Değişen dünyanın ileride sağlıklı günlerde unutulacağını anlatan Özdemir, şu ifadeleri kullandı:

"Üniversitemizle tarihe not düşmek istedik. Bu organizasyonların ilki. 15 Temmuz'da da uluslararası bir organizasyon düzenleyeceğiz. Salgın sürecinde evde olan sanatkarlarımıza, öğrencilerimize farklı bir etkinlik yaptırdık. Başta Rektör hocamız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim. Bu bir başlangıç. Bundan sonra çok daha güzel etkinliklerle sizlerle bir arada olacağız."

Yarışmada ilkokullarda Musab Göktaş birinciliği, Asya Kiraz ikinciliği, Almina Demirdilek üçüncülüğü kazandı.

Ortaokullarda Emine Sude Yüksel birinci, Melis Karakuş ikinci, Aysu Melodi Ayasun üçüncü olurken, liselilerde Rümeysa Bozbey birinciliği, Emine Nur Kendirli ikinciliği, Ayşenaz Tuna üçüncülüğü elde etti.

Yetişkinlerde ise Nazlı Zahide Sil birinci, Melis Balaban ikinci, Hazal Köylü üçüncü oldu.

Birincilere 1000, ikincilere 750, üçüncülere 500'er lira ödül verilen programın ardından, resim sergisinin açılışı yapıldı.

Törene, Vali Yılmaz Şimşek, AK Parti Niğde milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, Adalet Komisyonu Başkanı Ömer Dadal, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, siyasi partilerin temsilcileri ve davetliler katıldı.

'Pandemi ile Değişen Dünyam' resim yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi
'Pandemi ile Değişen Dünyam' resim yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi
'Pandemi ile Değişen Dünyam' resim yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi
'Pandemi ile Değişen Dünyam' resim yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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