Niğde'de "Pandemi ile Değişen Dünyam" konulu resim yarışması düzenlenecek
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Niğde'de "Pandemi ile Değişen Dünyam" konulu resim yarışması düzenlenecek

22.12.2020 15:31 | Son Güncelleme: 22.12.2020 15:34
Niğde'de

Niğde'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde insanların değişen yaşam tarzlarının, alışkanlıklarının, iletişim biçimlerinin görsel sanatlar yoluyla ifade edileceği "Pandemi ile Değişen Dünyam" konulu resim yarışması düzenlenecek.

Niğde'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde insanların değişen yaşam tarzlarının, alışkanlıklarının, iletişim biçimlerinin görsel sanatlar yoluyla ifade edileceği "Pandemi ile Değişen Dünyam" konulu resim yarışması düzenlenecek.

Niğde Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ile belediye arasında sanatsal faaliyetlerin artırılması, yaratıcı yeteneklerin belirlenmesi ve desteklenmesi, bölgenin kültür varlıklarının sanat aracılığıyla tanıtılması amacıyla "Görsel Sanatlar Yarışmaları" düzenlenmesine ilişkin protokol imzalandı.

Üniversitede düzenlenen imza törenine, Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar da katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özdemir, insanların sosyal hayatlarındaki olanaklarının kısıtlandığı pandemi sürecinin olumsuz etkilerini, sanatın iyileştirici ve bütünleştirici gücünü kullanarak giderebilmeyi amaçladıklarını belirtti.

Bu kapsamda, çeşitli sanatsal etkinlikler düzenleyeceklerini aktaran Özdemir, "İçinde bulunduğumuz durumun sanatçıların üretimlerine olan etkilerini gözlemlemeyi amaçlayan bu yarışmayla sanatçıları ve sanatseverleri bir araya getirmeyi hedefliyoruz. Yarışma sonucunda ödül kazanan eserleri, 5 Şubat'tan itibaren Niğde Belediyesi sergi salonunda vatandaşların ziyaretine sunacağız." ifadelerini kullandı.

Rektör Prof. Dr. Muhsin Kar ise yetenekli gençlerin estetik duygularını geliştirmeyi, becerileri doğrultusunda sanatsal gelişimlerine katkıda bulunmayı amaçladıkları yarışmaları geleneksel hale getirmeyi hedeflediklerine vurgu yaptı.

Protokol çerçevesinde ilk olarak pandemi sürecinde Niğde'de yaşayan insanların değişen yaşam tarzlarını, alışkanlıklarını, sınırlanan sosyal çevrelerindeki bakış açılarını ve iletişim biçimlerini, görsel sanatlar yoluyla ifade edileceği "Pandemi ile Değişen Dünyam Resim Yarışması" düzenlenecek.

25 Aralık-25 Ocak tarihleri arasında başvuruları alınacak yarışmaya, örgün eğitim kurumlarında öğrenimlerine devam eden öğrenciler ile kentte ikamet eden sanatseverler başvurabilecek.

Başvurular, Niğde Belediyesine elden veya kargo yoluyla yapılacak, teslim edilen eserler seçici kurul tarafından değerlendirilerek sergilenmeye değer bulan ve ödül kazanan eserlerin sahiplerine e-posta yoluyla bilgi verilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul

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