Niğde'de özel halk otobüslerine zam
Niğde Belediyesine bağlı şehir içi özel halk otobüslerine zam geldi.
Niğde Belediyesine bağlı şehir içi özel halk otobüslerine zam geldi.
Zamdan önceki kartsız binişler tam 3 lira, kartlı biniş 2 lira 40 kuruş, öğrenci kartsız biniş 2 lira kartlı biniş 1 lira 75 kuruş iken yapılan zamdan sonra tam kartsız biniş 3 lira 50 kuruş, kartlı biniş 2 lira 50 kuruş, öğrenci kartsız biniş 2 lira 25 kuruş olurken, öğrenci kartlı binişine zam yapılmadı.
Zamlı tarife 3 Ocak 2020 cuma günü başladı. - NİĞDE