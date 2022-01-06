Niğde'de otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

SELÇUK, İZMİR (AA) - Niğde'de otomobille hafif ticari araç çarpıştı, 3 kişi yaralandı.

B.A. idaresindeki 51 ABZ 136 plakalı hafif ticari araç, Selçuk Mahallesi Zümrüt Sokak'taki kavşakta, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 51 ABF 604 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan B.A. ile A.A. ve N.A, ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

AA / Abdullah Özkul - Son Dakika Haberleri

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