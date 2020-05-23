Niğde'de otomobille gezmeye çıkan 2 kişiye para cezası kesildi
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Niğde'de otomobille gezmeye çıkan 2 kişiye para cezası kesildi

NİĞDE'de sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen otomobille gezmeye çıkan 2 kişiye para cezası uygulandı.

Niğde'de otomobille gezmeye çıkan 2 kişiye para cezası kesildi
23.05.2020 14:55 | Son Güncelleme: 23.05.2020 14:58

NİĞDE'de sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen otomobille gezmeye çıkan 2 kişiye para cezası uygulandı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, Ramazan Bayramı'nı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Niğde'nin cadde ve sokakları boş kaldı. Polis ekipleri, kentin ana arterlerinde oluşturduğu uygulama noktalarında, sürücülerin izin belgelerini kontrol etti. İzin belgesi olmayanlar hakkında işlem yapıldı. 

Derbent Kavşağı'nda da otomobille gezmeye çıkan 2 kişiye para cezası verildi.

Bazı vatandaşların evlerine yürüme mesafesindeki marketlerden alışveriş yaptıkları görüldü.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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