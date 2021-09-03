Niğde'de otomobilin çarptığı 2 kadın öldü

Niğde'de otomobilin çarptığı 2 kadın hayatını kaybetti.

Niğde'de otomobilin çarptığı 2 kadın hayatını kaybetti.

Aşağı Kayabaşı Mahallesi Bor ilçesi kara yolunda, O.E. (33) idaresindeki 06 CGS 281 plakalı otomobil, bisikletiyle yola çıkan çocuğunu engellemeye çalışan Züleyha Aytaş (41) ile yanındaki Nazmiye Özkul'a (61) çarptı.

Yaralı olarak 112 Acil Servis ekiplerince Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Aytaş ve Özkul, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından araçtan inerek kaçan sürücü, polis tarafından evinde yakalandı. O.E'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Öte yandan, Züleyha Aytaş'ın cenazesi Edikli beldesinde, Nazmiye Özkul'un cenazesi ise Ağçaşar köyünde toprağa verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamza Tav