Niğde'de otomobil yol kenarındaki iki araca çarptı: 9 yaralı
Niğde'de bir otomobilin yol kenarında bekleyen iki araca çarpması sonucu 9 kişi yaralandı.
Niğde'de bir otomobilin yol kenarında bekleyen iki araca çarpması sonucu 9 kişi yaralandı.
Kenan Deniz idaresindeki 51 BE 764 plakalı otomobil, Niğde-Kayseri kara yolunun 7. kilometresinde, yol kenarında park halindeki iki hafif ticari araca çarptı.
Kazada, araçlardaki 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı.