Niğde'de otomobil yol kenarındaki iki araca çarptı: 9 yaralı
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Niğde'de otomobil yol kenarındaki iki araca çarptı: 9 yaralı

Niğde'de bir otomobilin yol kenarında bekleyen iki araca çarpması sonucu 9 kişi yaralandı.

01.12.2019 21:58 | Son Güncelleme: 01.12.2019 21:58
Niğde'de otomobil yol kenarındaki iki araca çarptı: 9 yaralı

'de bir otomobilin yol kenarında bekleyen iki araca çarpması sonucu 9 kişi yaralandı.

Kenan Deniz idaresindeki 51 BE 764 plakalı otomobil, Niğde-Kayseri kara yolunun 7. kilometresinde, yol kenarında park halindeki iki hafif ticari araca çarptı.

Kazada, araçlardaki 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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