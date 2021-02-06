Niğde'de otomobil refüje çarptı: 2 ölü

NİĞDE'de refüje çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Niğde -Ankara otoyolu Çiftlik ilçesi otoyol çıkışında meydana geldi. Zeynel Bogan yönetimindeki 59 UR 795 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp refüje çarptı. Kazada, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Zeynel Bogan ile yanındaki Fatih Yağmur, hayatını kaybetti. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali KADI