Niğde'de otomobil refüje çarptı: 2 ölü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Niğde'de otomobil refüje çarptı: 2 ölü

06.02.2021 14:17 | Son Güncelleme: 06.02.2021 14:21
Niğde'de otomobil refüje çarptı: 2 ölü

NİĞDE'de refüje çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.

NİĞDE'de refüje çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Niğde -Ankara otoyolu Çiftlik ilçesi otoyol çıkışında meydana geldi. Zeynel Bogan yönetimindeki 59 UR 795 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp refüje çarptı. Kazada, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Zeynel Bogan ile yanındaki Fatih Yağmur, hayatını kaybetti. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

 


Niğde'de otomobil refüje çarptı: 2 ölü
Niğde'de otomobil refüje çarptı: 2 ölü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali KADI

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Faik Öztrak Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Hadise Halsey Özcan Deniz Serenay Sarıkaya
Spor Cenk Tosun Ersun Yanal Fatih Terim Metin Oktay İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kaza Gazete Mersin Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Niğde'de otomobil refüje çarptı: 2 ölü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.2.2021 14:22:23. #1.14#
title