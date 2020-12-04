Otomobil koyun sürüsüne çarptı: 2 yaralı
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Otomobil koyun sürüsüne çarptı: 2 yaralı

04.12.2020 19:17 | Son Güncelleme: 04.12.2020 19:42

Niğde'de otomobilin sürüye çarpması sonucu 30 koyun telef oldu, araçtaki 2 kişi yaralandı.

Niğde'de otomobilin sürüye çarpması sonucu 30 koyun telef oldu, araçtaki 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, T.S. (37) idaresinde 51 HU 315 plakalı otomobil, Niğde çevre yoluna çıkan koyun sürüsüne çarptı.

Kazada, sürücü T.S. ve araçtaki T.S. (38) yaralandı, 30 koyun telef oldu.

Ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Otomobil koyun sürüsüne çarptı: 2 yaralı
Otomobil koyun sürüsüne çarptı: 2 yaralı
Otomobil koyun sürüsüne çarptı: 2 yaralı
Otomobil koyun sürüsüne çarptı: 2 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul

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