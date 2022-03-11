Niğde'de otomobil hırsızlığının 3 şüphelisi tutuklandı

NİĞDE (AA) - Niğde'de otomobil çaldıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gümüşler beldesinde otomobilin çalışmasıyla ilgili olayının faillerinin yakalanması için çalışma başlattı.

Jandarma Suç Araştırma Timi, kimliğini tespit ettikleri 3 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan zanlılar, sevk edildikleri adliyede hakimlikçe tutuklandı.

Kayseri'de bir oto tamircisine satıldığı tespit edilen araç bulunarak sahibine teslim edildi.