Niğde'de otomobil hırsızlığının 3 şüphelisi tutuklandı
AA - Abdullah Özkul - Güncel
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Niğde'de otomobil çaldıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.
NİĞDE (AA) - Niğde'de otomobil çaldıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gümüşler beldesinde otomobilin çalışmasıyla ilgili olayının faillerinin yakalanması için çalışma başlattı.
Jandarma Suç Araştırma Timi, kimliğini tespit ettikleri 3 şüpheliyi yakaladı.
Gözaltına alınan zanlılar, sevk edildikleri adliyede hakimlikçe tutuklandı.
Kayseri'de bir oto tamircisine satıldığı tespit edilen araç bulunarak sahibine teslim edildi.
AA / Abdullah Özkul - Güncel