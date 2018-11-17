Yolcu Otobüsü Refüje Çarptı: Çok Sayıda Yaralı Var
Niğde'de şehirler arası yolcu otobüsü, Ankara-Pozantı otoyolu Çeleme Deresi tünel çıkışında refüje çarptı. Kazada otobüs sürücüsü ile 19 yolcu yaralandı.
Niğde'de şehirler arası yolcu otobüsünün refüje çarpması sonucu 20 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi
YOLCU OTOBÜSÜ, TÜNEL ÇIKIŞINDA REFÜJE ÇARPTI
Alınan bilgiye göre, Nail G. idaresindeki 01 KG 039 plakalı otobüs, Pozantı-Ankara otoyolu Çeleme Deresi son tünel çıkışında refüje çarptı.
YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR
Kazada sürücü ile otobüsteki 25 yolcudan 19'u yaralandı. Ambulanslarla Pozantı, Bor ve Niğde'deki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
YORUMLAR (7)
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esas rahmet hayatta olana istenir..vefat eden zaten Allahrahmet eylemişCevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır-: sakın yaralıya gidip de rahmet okuma. sonra ben öldüm mü diyecek.Yayından Kaldır
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cahil, rahmet yalnız ölüye değil, canlıyada allahtan rahmet istenir,Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır......: nerden duydun canlıya rahmeti ki.Yayından Kaldır
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Demek ki hatali yol yapimi.Yetkililer projeyi incelerler umarim..Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır