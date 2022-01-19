Niğde'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi
AA / Abdullah Özkul - Haberler | Güncel
Niğde'de yarın okullar, aşırı buzlanma ve olumsuz hava şartları nedeniyle tatil edildi.
NİĞDE (AA) - Niğde'de yarın Okullar, aşırı buzlanma ve olumsuz hava şartları nedeniyle tatil edildi.
Valilikten yapılan açıklamada, aşırı buzlanma ve olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Ocak Perşembe il genelindeki, ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumları dahil örgün ve yaygın eğitim kurumlarının tamamında eğitime ara verildiği bildirildi.
Açıklamada, kamuda görev yapan hamile ve engelli çalışanların ise idari izinli sayılacağı kaydedildi.
AA / Abdullah Özkul - Son Dakika Haberleri