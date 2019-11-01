Niğde'de okulun 3. kat penceresinden düşen öğrenci yaralandı

01.11.2019 15:00

Niğde'de bir okulun üçüncü katından düşen öğrenci yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 23 Nisan Havacılar Ortaokulunda eğitim gören 6. sınıf öğrencisi İ.E.M, henüz bilinmeyen bir nedenle okulun üçüncü katındaki pencereden zemine düştü.

İhbar üzerine okula sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan öğrencinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA