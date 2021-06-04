Niğde'de okullarda LGS hazırlıkları tamamlandı

Niğde'de 5 bin 645 öğrencinin gireceği Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına ilişkin 120 okulda hazırlıkların tamamlandığı bildirildi.

Niğde'de 5 bin 645 öğrencinin gireceği Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına ilişkin 120 okulda hazırlıkların tamamlandığı bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fatih Altan, ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin kendi okullarında girecekleri sınavla ilgili okullarda gerekli tedbirlerin alındığını belirtti.

Sınavın Kovid-19 salgını koşullarında sağlıklı bir şekilde gerçekleştirileceğini aktaran Altan, sınava girecek tüm öğrencilere ve görev alacak öğretmenlere, maske ve dezenfektanların okullarda ücretsiz verileceğini ve ayrıca el antiseptiği ve yedek maskenin bulundurulacağını ifade etti.

Altan, 6 Haziran Pazar günü iki oturum halinde yapılacak sınavdan bir gün önce tüm sınav binalarının yeniden temizleneceğine dikkati çekti.

Niğde'de 5 bin 645 öğrencinin LGS'ye gireceğine işaret eden Altan, şunları kaydetti:

"Evlatlarımızın sınava herhangi bir endişe duymadan girmeleri için tüm tedbirleri aldık. Velilerimizin gönlü rahat olsun. Evlatlarımızın sağlığı ve sınava rahat bir şekilde girmeleri noktasında okul yöneticilerimiz ve öğretmenlerimiz onlara gereken yardımı sağlayacaktır. Velilerimizden tek isteğimiz, sınav binası dışında çocuklarını beklerken hepimizin sağlığı için maske ve sosyal mesafe kurallarına uymalarıdır. Sınavda çocuklarımıza zihin açıklığı ve üstün başarılar diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul